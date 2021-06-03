Trabzonspor haberi: Hamsik pazarlığı

Gervinho ve Bruno Peres transferleriyle yaz dönemine hızlı giren Fırtına, Fode Koita’yla da kısa zaman içinde resmi sözleşme imzalayacak. Bordo-Mavililer, Marek Hamsik konusunda yine elini çabuk tutuyor. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın ismini doğruladığı ve “Büyük oyuncu. Keşke olabilse” dediği Slovak orta saha için pazarlıklar başladı.









Ülkesinin milli takım kampında bulunan Hamsik, senelik 2.5 milyon Euro maaş talep ediyor. Trabzonspor Yönetimi ise tavan ücret olan 1.5 milyon Euro artı imza parası öneriyor. Planlanan sözleşme süresi de 2 yıl. Oyuncunun menaceriyle yapılan görüşmelerde orta yolun bulunma ihtimali yükselirken, hafta sonuna kadar Hamsik transferinin belli olması bekleniyor.

Bonservis sorunu yok

Trabzonspor’un hedefi; EURO 2020’de Slovakya Milli Takımı ile boy gösterecek olan 33 yaşındaki yıldızı turnuva öncesinde ikna etmek ve en azından ön protokol yapmak. 11 Haziran’da başlayacak organizasyon öncesi temasları sıklaştıran Bordo-Mavililer, bu transferde bonservis problemi yaşamayacak. Avrupa Şampiyonası’na hazır gitmek için Mart ayında İsveç ekiplerinden Göteborg ile anlaşan Hamsik, 5 aylık sözleşme imzalamıştı. Yıldız futbolcu, kulübünden bedelsiz çıkış yapma hakkına sahip.

Safa Can Konuksever





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