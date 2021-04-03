Trabzonspor haberi: Fode Koita teklifi kabul etti

Trabzonspor, yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirmek üzere. Bordo-mavili takım, devre arasında kadrosuna katamadığı Kasımpaşa'nın 30 yaşındaki forveti Koita ile görüşmelerde önemli mesafe kat etti.

Oyuncunun menajerini, yapılan görüşmeleri detaylandırmak için Trabzon'a davet eden bordo-mavililer, Koita'ya imza parası olmadan 800 bin Euro ve 3 yıllık sözleşme teklif etti. Gineli santrforun bu teklifi gayet makul bulduğu öğrenilirken, önümüzdeki günlerde Trabzon'a gelmesi beklenen menajeriyle burada son detayların konuşulup anlaşmaya varılması bekleniyor.

Sabah





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