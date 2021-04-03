MENÜ

Trabzonspor haberi: Fode Koita teklifi kabul etti

Kasımpaşa'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Fode Koita için Trabzonspor, tecrübeli golcü ile iletişime geçti. Gineli, sezon başına 800 bin Euro’dan 3 yıllık öneriyi beğendi. Bordo-mavili yönetim, son detayları görüşmek için oyuncunun menajerini Trabzon’a davet etti.

03 Nisan 2021, Cumartesi 11:47 Son Güncelleme:
- A +
Trabzonspor haberi: Fode Koita teklifi kabul etti

Trabzonspor, yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirmek üzere. Bordo-mavili takım, devre arasında kadrosuna katamadığı Kasımpaşa'nın 30 yaşındaki forveti Koita ile görüşmelerde önemli mesafe kat etti. 

Oyuncunun menajerini, yapılan görüşmeleri detaylandırmak için Trabzon'a davet eden bordo-mavililer, Koita'ya imza parası olmadan 800 bin Euro ve 3 yıllık sözleşme teklif etti. Gineli santrforun bu teklifi gayet makul bulduğu öğrenilirken, önümüzdeki günlerde Trabzon'a gelmesi beklenen menajeriyle burada son detayların konuşulup anlaşmaya varılması bekleniyor.

Sabah


İlgili Haberler
Batuhan Karadeniz'den Trabzonspor itirafı


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...