Trabzonspor haberi: Fode Koita teklifi kabul etti
Kasımpaşa'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Fode Koita için Trabzonspor, tecrübeli golcü ile iletişime geçti. Gineli, sezon başına 800 bin Euro’dan 3 yıllık öneriyi beğendi. Bordo-mavili yönetim, son detayları görüşmek için oyuncunun menajerini Trabzon’a davet etti.
Trabzonspor, yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirmek üzere. Bordo-mavili takım, devre arasında kadrosuna katamadığı Kasımpaşa'nın 30 yaşındaki forveti Koita ile görüşmelerde önemli mesafe kat etti.
Oyuncunun menajerini, yapılan görüşmeleri detaylandırmak için Trabzon'a davet eden bordo-mavililer, Koita'ya imza parası olmadan 800 bin Euro ve 3 yıllık sözleşme teklif etti. Gineli santrforun bu teklifi gayet makul bulduğu öğrenilirken, önümüzdeki günlerde Trabzon'a gelmesi beklenen menajeriyle burada son detayların konuşulup anlaşmaya varılması bekleniyor.
Sabah