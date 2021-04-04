4-1’lik Ankaragücü galibiyetiyle milli araya moralli giren Trabzonspor, istediği geri dönüşü yapamadı. Bordo-Mavililer, son 8 maçını kaybetmeyen formda rakibi Sivasspor önünde ağları bir türlü havalandıramayınca, 1 puana razı oldu. Tarafların sezonun ilk yarısındaki oynadığı maç da beraberlikle (1-1) biterken, Karadeniz ekibi dün de hesabı kapatamadı. Nwakaeme ve Ekuban gibi yıldızların gol bölgesindeki çabalarının sonuç vermediği Trabzonspor, haftayı 56 puanla tamamladı. Eğer Beşiktaş bu hafta kazanırsa, lider ile fark 11 puana yükselecek. Son yıllarda Sivasspor ile karşılaştığı lig maçlarında zorlanan Trabzonspor, 3 senedir deplasmanda galip gelemiyor.

Salı günü rakip Kayseri

Taraflar arasındaki son 5 karşılaşmaya bakıldığında ise Karadeniz ekibinin sadece 1 galibiyeti bulunuyor.3 maç beraberlikle biterken, 1 karşılaşmayı ise Yiğidolar kazandı. Nisan ayı sonuna kadar 6 lig maçına çıkacak olan Bordo- Mavililer, salı günü sahasında kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor’u konuk edecek.