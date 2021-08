Trabzonspor haberi... Fırtına parmak ısırtıyor

Trabzonspor 'şampiyonluk' hedefiyle yanıp tutuşurken, takım da sahadaki oyunuyla bu istek ve arzuyu kanıtlıyor. Futbolcuların bireysel performansları da sezon sonundaki zafer yolunda camiayı umutlandırıyor.

Siopis: Daha iyi başlayamazdı!

5 gün evvel imzayı attı, önceki gün sahaya çıktı. 75'te oyuna dahil olan Yunan ön libero 15 dakika sahada kaldı ama 90 dakika oynayan isimlere taş çıkarttı! 27 yaşındaki oyuncu kısa süredeki performansıyla en çok adam geçen (3) ve en çok ikili mücadele kazanan oyuncu (5/5) oldu. Avcı, orta alana dinamizm, savunmaya da sertlik katan Siopis'i 11'e monte etmenin hesaplarını yapmaya başladı.

Bakasetas: Farklı seviyeye çıktı

Saha içerisindeki en gösterişsiz isim ancak katkısı çok fazla... 2019'da Alanyaspor formasıyla Türkiye'ye 'Merhaba' diyen Yunan yıldız, Sivas'a attığı golle Süper Lig kariyerinde 16 farklı takımın ağlarını sarstı. Geldiği günden bu yana bu alandaki en iyi istatistiğe sahip olan 27 yaşındaki futbolcu performansını bu sezon başka bir seviyeye çıkardı. Bakasetas hazırlık maçları dahil çıktığı 9 mücadelede 3 kez fileleri havalandırdı, 6 gol pası verdi.

Hamsik: Maestro görevini üstlendi

Uzun uğraşlar ve büyük umutlarla kadroya katıldı. Slovak süperstar, kariyerine rağmen yıldız triplerine girmedi, ilk maçından bu yana büyük bir mücadele örneği gösterdi. Her geçen gün takıma daha çok uyum sağlayan deneyimli orta saha, Sivas karşısında da tüm sorumluluğu üstüne aldı. Hücumda adeta bir maestro gibitakımını yönlendiren34 yaşındakifutbolcu, Trabzonspor'da; en çok topla buluşan (75), pas yapan (58/66) ve isabetli şut çeken (2/3)isim olurken,top kaybı yapmayan tek oyuncu olarak da dikkat çekti.

Nwakaeme: Eski günlerine döndü

İlk iki sezonundaki oyunuyla kendisine hayran bırakan Nijeryalı futbolcu geçen sezon performansında dalgalanmalar yaşamıştı. 32 yaşındaki futbolcu bu sezon hem çalımları hem de skor katkısıyla yeniden eski günlerine döndüğünün sinyallerini vermeye başladı. Önceki akşam Sivas ağlarına adeta bir füze gönderen tecrübeli oyuncu bu sezon çıktığı 5 resmi maçta 3 gol, 1 asistle oynadı.

Abdullah Avcı: Şampiyonluk için her şeyi yapacağız

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, TSYD TrabzonŞubesi'nin hazırladığı aylık dergiye konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı şampiyon olabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi. İddialı açıklamalar yapan Avcı şu ifadeleri kullandı: " Transfer yapmasa da sahaya çıktığı an rakipleri Trabzonspor'un şampiyonluğa oynayacağını bilirler. Şampiyon olabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız ve çalışacağız. Bunun için de rakiplerimizden daha dominant bir oyun ortaya koymalıyız."

