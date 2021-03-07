Trabzonspor haberi | FIFA öncesi birlik çağrısı

Kasımpaşa maçının ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, pazartesi günü Türkiye Futbol Federasyonu’nu FIFA’ya şikayet edeceklerini belirtip, diğer kulüplere de “Bu düzenden şikayeti olan varsa, bizimle gelsin. Beraber mücadele edelim” çağrısı yapmıştı. Önceki gün Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu’nun, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptığı görüşme sonrasında Ağaoğlu’nun, diğer kulüp başkanlarına ‘birlikte hareket edelim’ çağrısını yinelediği öğrenildi.

FIFA’ya sunacağı şikayet dilekçesini büyük oranda hazırlayan Trabzonspor, TFF’nin kurullarının bağımsız olmadığını ve bu nedenle tarafsız karar verilmediğini söyleyecek. Daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Kamu Denetçiliği Kurumu’nun da TFF ile ilgili bu yönde bir tavsiye kararı aldığını belirtecek olan Bordo-Mavili kulüp, TFF’nin FIFA’ya bağlı bir federasyon olarak FIFA’nın etik kurallarına uymadığını ifade edecek.







