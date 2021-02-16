Trabzonspor haberi: Fenerbahçe derbisi öncesi corona virüs tehlikesi!

Sezona Eddie Newton ile kötü bir başlangıç yapan, Abdullah Avcı'nın göreve geldiği tarihten bu yana ise müthiş bir performans gösteren Trabzonspor'u Fenerbahçe maçı öncesi büyük bir tehlike bekliyor. Bordo-Mavili ekip son günlerde corona virüs vakaları ile sarsılmış durumda. Geçtiğimiz günlerde 4 futbolcunun corona virüse yakalandığını açıklayan Karadeniz temsilcisi, bugün de 2 futbolcusu ve 1 personelinin test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Toplamda 6 oyuncu, 19 Şubat Cuma günü oynanacak Başakşehir maçında corona virüs nedeniyle forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE DERBİSİ ÖNCESİ BÜYÜK TEHLİKE!

Türkiye Futbol Federasyonu, corona virüs vakalarında karantina süresinin 14'ten 10 güne düşürüldüğünü duyurmuştu. Yapılan açıklamada, testi pozitif çıkan semptomsuz kişilerin 10. gün yapılacak Kovid-19 PCR testinin negatif olması halinde 11. gün sahaya dönebilmelerine karar verildiği belirtilmişti. Fenerbahçe derbisi 28 Şubat tarihinde oynanacak. Yani şu an testi pozitif çıkan 6 Trabzonsporlu futbolcu, testlerinin negatif çıkması halinde Sarı-Lacivertli ekibe karşı forma giyebilecek. Fakat testlerinin yeniden pozitif çıkması halinde Fenerbahçe maçında oynayamacaklar. Bu 6 futbolcu dışında virüsün diğer futbolculara da yayılması ve vakaların artması halinde Bordo-Mavili ekip Fenerbahçe derbi öncesi sıkıntılı bir durum yaşayabilir.







