Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz'a Türkiye Kupası'nda oynanan Yukatel Kayserispor maçındaki rakip takım taraftarına yönelik saldırısı nedeniyle, 3 maç ve 7 bin 800 TL para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, ''Trabzonspor A.Ş. antrenörü Egemen Korkmaz'ın, 10.05.2022 tarihinde oynanan Yukatel Kayserispor-Trabzonspor A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım taraftarına yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 7.800.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.'' ifadeleri kullanıldı.







