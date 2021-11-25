Trabzonspor haberi: Djaniny milli takıma dönüyor

Yaklaşık 8 aydır Yeşil Burun Adaları Milli Takımı’na davet edilmeyen Trabzonspor 'un forveti Djaniny Semedo’nun, Ocak ayındaki Afrika Kupası’na gitmesi bekleniyor. Bir süredir milli takımdaki hocasıyla sıkıntılar yaşayan tecrübeli forvetin, sorunları çözdüğü ve af yolunun açıldığı öğrenildi. Ülke federasyonunun milli takım hesabı da sosyal medyadan yaptığı Djaniny paylaşımıyla mesajı verdi. Djaniny, Afrika Kupası’na giderse, ligde ikinci yarının ilk 3-4 haftasını kaçıracak.