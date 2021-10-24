Fenerbahçe maçında ikinci yarıda oyuna girip penaltı kazandıran ve Trabzonspor 'da galibiyetin yolunu açan Andreas Cornelius eşinin doğum yapacak olması nedeniyle çarşamba günü ülkesi Danimarka'ya gitmişti. Önceki akşam Andreas-Anna Cornelius çiftinin bir oğulları oldu. Fırtına'nın forveti oğlu Hugo ile 24 saat geçirmeden Göztepe maçı için yollara düştü.

Özel uçak kiralayan ve seyahatin masrafını cebinden ödeyen Cornelius 3.5 saatlik yolculuğun ardından maçın başlamasına 2.5 saat kala İzmir'e geldi. Son 3 idmana çıkmamasına rağmen oynamak istediğini bildiren Danimarkalı yıldızı kadroya alan Abdullah Avcı 76'da golü atan Gervinho'nun yerine Cornelius'u oyuna aldı.