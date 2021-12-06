Trabzonspor 'da Adana Demirspor maçının henüz başında kötü bir sakatlık geçiren ve rakibiyle yaşadığı çarpışma sonrası alnı yarılan Andreas Cornelius, hemen hastaneye götürülmüştü. Danimarkalı forvetin kafasına 8 dikiş atılırken, 2 kez de tomografisi çekildi. Yapılan kontrollerde ciddi bir sıkıntıya rastlanmayan Cornelius, sarsıntı geçirdiği için birkaç gün dinlendirilecek ve antrenmanlara çıkmayacak. Antalya maçında kadroda olup olmayacağı ise gidişata göre belli olacak.
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