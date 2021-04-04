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Trabzonspor haberi: Çilingir Bakasetas bu kez açamadı!

Attığı kritik gollerle Trabzonspor’a 12 puan kazandıran Bakasetas, bu kez sessiz kaldı. Yunan yıldız özellikle ilk yarıda önemli tehlikeler yaratmasına rağmen ağları havalandıramadı

04 Nisan 2021, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Trabzonspor haberi: Çilingir Bakasetas bu kez açamadı!

Ara transfer döneminde geldiği Trabzonspor’da 5 golü bulunan Bakasetas, 4 lig maçını tek başına kazandırdı. Kritik anlarda sahneye çıkıp, Bordo-Mavililer’i sırtlayan ‘Çilingir’ lakaplı Yunan yıldız, Sivas deplasmanında kayıplardaydı. Milli arada Yunanistan formasıyla 3 maça çıkan ve perşembe günü Trabzon’a gelen tecrübeli 10 numara, arkadaşlarıyla sadece 1 idmana çıkmasına rağmen dün yine mücadeleye 11’de başladı. Özellikle ilk yarıda önemli fırsatlar yakalayan Bakasetas, birisi frikikten olmak üzere kaleye gönderdiği 3 şutta hedefi bulamadı. Bakasetas, kaçan pozisyonların ardından büyük üzüntü yaşadı.

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