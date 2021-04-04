Trabzonspor haberi: Çilingir Bakasetas bu kez açamadı!

Ara transfer döneminde geldiği Trabzonspor’da 5 golü bulunan Bakasetas, 4 lig maçını tek başına kazandırdı. Kritik anlarda sahneye çıkıp, Bordo-Mavililer’i sırtlayan ‘Çilingir’ lakaplı Yunan yıldız, Sivas deplasmanında kayıplardaydı. Milli arada Yunanistan formasıyla 3 maça çıkan ve perşembe günü Trabzon’a gelen tecrübeli 10 numara, arkadaşlarıyla sadece 1 idmana çıkmasına rağmen dün yine mücadeleye 11’de başladı. Özellikle ilk yarıda önemli fırsatlar yakalayan Bakasetas, birisi frikikten olmak üzere kaleye gönderdiği 3 şutta hedefi bulamadı. Bakasetas, kaçan pozisyonların ardından büyük üzüntü yaşadı.