Trabzonspor haberi: Bakasetas ve Yunus Mallı transferleri bitiyor

Abdullah Avcı yönetiminde çıkışa geçen Trabzonspor, bu gidişatı ikinci yarıda da sürdürmek adına kadrosuna iki önemli ismi katmaya hazırlanıyor. Trabzonspor, Alanyaspor forması altında sergilediği başarılı performansla tüm dikkatleri üzerine toplayan Anastasios Bakasetas ve Wolfsburg ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek milli oyuncumuz Yunus Mallı'nın transferlerini bitiriyor.

Süper Kupa zaferi sonrası açıklamalarda bulunan teknik direktör Abdullah Avcı, transfer adına temasların sürdüğünü dile getirmişti. Trabzonspor, iki önemli takviye adına Bakasetas ve Yunus Mallı'da sona geldi.

Alanyaspor forması altında sergilediği başarılı performanla yaz transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği Tasos Bakasetas, bu sezona yaptığı başlangıçla da takımı Alanyaspor'u ligin üst sıralarında tutmayı başardı. 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon Süper Lig'de 18 maçta 7 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Wolfsburg forması giyen milli oyuncumuz Yunus Mallı ise bu sezon takımıyla kupada 5, ligde ise 58 dakika forma giyebilmişti. Sezon sonunda bitecek sözleşmesi ile takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Wolfsburg, 2017'de milli oyuncumuzu Mainz'dan 12.5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

Efecan Karaca gündemde yok

Trabzonspor ile adı anılan ismilerden Alanyasporlu Efecan Karaca'nın ise Bordo-Mavililer'in transfer gündeminde olmadığı belirtildi.

Safa Can Konuksever | FANATİK ÖZEL