Süper Lig 'in 4. haftasında Galatasaray 'ı konuk eden Trabzonspor , 2-0 geriye düştüğü maçtan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Karadeniz ekibinin ilk golünü atan Andreas Cornelius, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Kişisel hatalar yaptıklarını belirten tecrübeli oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

'Geri dönmemiz gerekiyordu'

''Gol attığım için mutluyum, geri dönebildiğimiz için daha mutluyum. 2-0 geriye düşmek kolay bir başlangıç değildi ve geri dönmemiz gerekiyordu. Bunu başardık. Daha iyi şeyler yapabilirdik. Biz böyle bir takımız. Kişisel hatalarımız var. Benim de var. Biz bundan daha iyi bir takımız. Bunu herkes görmüştür.''







