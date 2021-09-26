Trabzonspor haberi: Alanyaspor karşısında rövanş vakti!

Trabzonspor , yarın en çok zorlandığı rakiplerinden Alanyaspor ’la karşı karşıya gelecek. Süper Lig’de iki takım arasında oynanan son 10 maçta Güney ekibinin 5 galibiyetine karşılık, Fırtına 2 kez kazanabildi. 3 maç ise beraberlikle bitti. 2019-2020 sezonunda şampiyonluğu kıl payı kaçıran Bordo-Mavililer, pandemi sonrası başlayan ligde en ciddi yarayı Alanya deplasmanında almıştı. O maç, son dakika golüyle 2-2 biterken, 90 dakikanın ardından sahada ve tribünde olaylar çıkmıştı.

1 yenilgi, 1 beraberlik

Fırtına, geçtiğimiz sezon da Alanyaspor’u mağlup edemedi. 8. haftadaki mücadeleye İhsan Derelioğlu yönetiminde çıkan Trabzonspor, sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Akyazı’daki karşılaşmada ise Abdullah Avcı ve öğrencileri, 3-1’lik yenilginin üzüntüsünü yaşadı. Bordo-Mavililer, yarın oynanacak maçta rövanşı almak; daha da önemlisi liderlik fırsatını bir kez daha tepmek istemiyor.

‘Coşkulu ve akıllı oyun’

Konyaspor karşısında uzatmalarla birlikte yaklaşık 90 dakika 10 kişi mücadele eden Karadeniz ekibinde, teknik direktör Abdullah Avcı motivasyon turlarına başladı. Oyuncularıyla konuşan başarılı hoca, “Konya’da 1 kişi eksik olmamıza rağmen pes etmedik. Vazgeçmeyeceğinizi gösterdiniz. Alanya maçı da zor olacak. Fakat zoru kolaya çevirmek bizim elimizde. Size güveniyorum. Coşkulu ve akıllı oynayıp, istediğimizi alacağız” ifadelerini kullandı.

Safa Can Konuksever