Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün 78. Olağan Genel Kurulunda konuştu ve çok önemli açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, şampiyonluk konusunda da uyarılarda bulunarak camiasına seslendi.

Ağaoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Yeni yönetimimizin aldığı bayrağın ağırlığı, bir önceki dönemden çok daha fazla. Bunun bilinci ve hassasiyetiyle, Trabzonspor'a en iyi şekilde hizmet edeceklerine dair bir şüphem yok. Geldiğimiz zaman 800 bin avro civarında olan galibiyet primi maalesef şu anda 180 bin avro civarında."









Şampiyonluk açıklaması

"3 yıldır hep zirve yarışının içinde kaldık. Türkiye Kupası’nı ve Süper Kupa’yı kazandık. Bugün geldiğimiz noktada biraz puan farkıyla lideriz. Şampiyonluk şarkıları söylenmeye başlandı, sakın! ‘Trabzonspor %99 şampiyon’ algısı yaratılmaya başlandı, sakın!"

"Ligin son maçı oynanmadan, hakem son düdüğü çalmadan bu ligde kimin şampiyon olacağı belli olmaz. Şampiyonluk yarışında olan 8 takım var. Arada puan farkı olabilir ama daha 24 maç var. Biz sadece önümüze bakıyoruz. Hocamızın da söylediği gibi, maç kazandığımızda sadece 3 puan kazanıyoruz."

"Namağlup gidiyoruz. Mağlup da olabiliriz, puan da kaybedebiliriz. Futbol sahada oynandığı sürece hiçbir takımın 110 puan alma şansı yok. Umudunuzu yitirip mücadele gücünüzü kaybettiğiniz zaman her şeyi kaybedersiniz."

Taraftara seslendi

"Taraftarımızın ve camiamızın desteğine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Maçlar dijital dünyada oynanmıyor. Şampiyonluğa giden Trabzonspor'u tribünlerde tek bir boş koltuk kalmadan desteklemeye devam etmemiz gerekiyor."





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