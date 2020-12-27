Trabzonspor haberi: Ahmet Ağaoğlu sözlerinin muhatabını açıkladı!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun 2-0 kaybedilen Galatasaray maçı sonrası uçakta sarf ettiği, "kadro dışı talebiyle gelmesinler" sözleri büyük gündem yaratmıştı. Ahmet Ağaoğlu, bu sözlere ilişkin 61saat'e açıklamalarda bulundu.

İlk olarak uçağın Acun Ilıcalı'ya ait olduğuna ilişkin iddialara cevap veren Ahmet Ağaoğlu, "Bir kere şunu hatırlatalım ki ben iki gündür Trabzon’daydım. Uçak, Acun’nun değil. Ertuğrul kardeşimizin kiraladığı bir uçak... Ben maçtan iki gün önce Trabzon’daydım. Dönüşte uçağa bindim. Uçak Borusan’ın uçağı" dedi.

Sözlerin muhatabının Abdullah Avcı olup olmadığına ilişkin soruyu cevaplayan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Benim o sözümün muhatabı Abdullah Avcı değil. Yönetimdeki birkaç arkadaş... Onlar kadro dışı ile ilgili önerilerle geliyor. Galatasaray maçı sonrası da gelebilirler diye sohbet anında söylenmiş sözler. Avcı’ya değil... Bir-iki yönetici arkadaş, performans düşüklüğü gösteren oyuncularla alakalı düşüncelerini söyledi. Ben de, "Covid var, hükmen mağlubiyet var, kadro dışı diye bir şey söz konusu değil. Zaten son 7 haftada son 4 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyet aldı takım. Endişeye yer yok" dedim. Başını sonunu kesip ortadan verip kendi kafalarına göre yorum yapmışlar. Neticeler üzerinden gidersek hoca son 7 haftanın en başarılı 3 hocasından birisi" ifadelerini kullandı.