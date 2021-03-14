Trabzonspor haberi... Ahmet Ağaoğlu: Daha coşkulu oynamalıyız

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun 0-0 biten BB Erzurumspor maçı sonrası yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Çıkışı devam ettiremedik. 8 puan da kaybımız var. Bunu artık biraz oyuncuların yorgunluğuna, bir de biliyorsunuz pandemiden en çok etkilenen takım Trabzonspor oldu. Bugün pandemi deyip ya da bir pozitif vakayı basite almayalım. Yaklaşık 10-14 gün karantina süresi oluyor. Ama şartlar ne olursa olsun biraz Trabzonspor gibi oynamamız lazım. Daha coşkulu oynamamız lazım. Bu aradaki açığı, coşkulu oynayarak, agresif olarak, galibiyeti daha fazla isteyerek kapatabiliriz. Benim yapacağım değerlendirme bu kadar olur. Tabii teknik açıdan değerlendirmeyi en iyi şekilde hocamız yapacaktır.

FIFA başvurusunu salı günü yaptık. O gece de resmi sitemizde paylaştık. Başvuru sadece Trabzonspor'un başvurusu değil. Bugün ülke futbolunda hemen hemen her takım başkanının, yöneticisinin, hocalarının çok ciddi şekilde serzenişleri var. 2 sene içerisinde 4 kere MHK değişti. Hakemlerle ilgili tartışmalar azalmadı, artarak devam ediyor. 4 tekerleği değiştirdikten sonra araç gitmiyorsa demek ki sorun motorda. Sıkıntı sistemde. Biz bunu dile getirdik. En son çare olarak da, Kulüpler Birliği'nin de desteğiyle, hazırlamış olduğumuz dosyayı FIFA'ya gönderdik. Verilmiş ama uygulanmayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var. Türk futbolunun marka değeri açısından, Türk futbolunun selameti açısından yapılmış olan bir başvuru. Dosya FIFA Disiplin Kurulu'na gönderildi. Büyük bir ihtimalle bu dosya UEFA'ya gönderilecek ve bu değerlendirmeyi UEFA yapacak.

Herkesin ağzında aynı kelam var, "Adalet istiyoruz". Adaletin sağlanabilmesi için, görev yapan insanların özgürce, bağımsızca görev yapabilmeleri lazım. Bunun için de hiçbir baskı altında olmamaları lazım. FIFA'nın kuralları harfiyen uygulandığı takdirde, kurullar bağımsız oldukları takdirde, bağımsız olan kurulun verdiği karar tartışılmaz. Beğeniriz ya da beğenmeyiz. Sistemde bir çarpıklık varsa, bunu gidermek hepimizin görevi."







