Trabzonspor , geçtiğimiz sezon Abdullah Avcı yönetiminde Karagümrük ile oynadığı 2 lig maçını da kazandı. Deplasmanda Nwakaeme ve Ekuban’ın golleriyle kazanan Fırtına, Akyazı’da Djaniny’in iki golüyle rakibini mağlup etmişti.

Abdullah Avcı, pazar günü de seriyi devam ettirmek istiyor. İstanbul ekibinde Biglia, Hedenstad ve Zukanovic gibi önemli isimler kart cezalısı. Burak, Borini ve Kerim Frei’in de sakatlıkları bulunuyor.

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