Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın gözü Ersun Yanal'ın rekorunda. Abdullah Avcı, 2013-2014 sezonunda bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe 'den bu unvanı alıp Ersun Yanal'ın rekorunu geliştirmek istiyor.

26. haftalar itibarıyla kulüp tarihinin en yüksek ikinci puanını toplayan Trabzonspor (63), 1995-1996'da aynı periyotta 64 puana ulaşmıştı. Fırtına, söz konusu sezonu 82 puanla tamamlayıp ikinci olurken; Abdullah Avcı'nın ilk hedefi 82'yi geçmek ve kulüp rekorunu kırmak. Nitekim 2010-2011'de de Bordo-Mavililer 82 puanla ligi bitirmişti. Avcı'nın bir diğer önemli hedefi de; 2013-2014'te bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe 'den bu unvanı almak yani daha erken şampiyon olmak.

Kaynak: Akşam