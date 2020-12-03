Trabzonspor haberi: Abdülkadir Ömür istatistiklerde lider

Trabzonspor’un en fazla eleştirilen oyuncusu Abdülkadir Ömür. Ancak geride kalan 10 maçta bordo-mavililer adına taşın altına en fazla elini sokan oyuncu oldu.

* Abdülkadir ve Edgar Le 10’ar maç oynadı

* Abdülkadir 863 dakika sahada kaldı. Rakip ceza sahasına 60 top attı. 12 kilit pas verdi.

* Lewis Baker 563 kez topla oynadı. 443 pas yaptı.

* Edgar Le 388 pasın 366’sında isabet sağladı. 133

* Afobe 29 kez rakip ceza sahasında topla oynadı.

* Nwakaeme 19 şut attı. 8 isabet sağladı.

Trabzonspor’un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı bir sürpriz yaptı… futbolcularına, “alt ekstrem ölçümü” yaptırdı. bu ölçümün devamında Avcı hem futbolcularının bacak bölgesinin uzunluk farkının gerçek ya da fonksiyonel olduğunu öğrenecek. Çıkacak sonuca göre idman programı belirleyecek. Özellikle Abdülkadir Ömür’ün gelişimine bu sistem çok yardımcı olacak.

Karadeniz Gazete







