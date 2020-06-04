Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Trabzonspor bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 18.00’de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.
Trabzonspor, Süper Lig’in 27. haftasında 12 Haziran Cuma günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda taktiksel çalışmalar yapıldığı belirtildi.
Takım, çalışmalarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.