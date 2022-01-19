Lider Trabzonspor , bugün sahasında Giresunspor karşısında mücadele verecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bu akşam saat 20:00'de başlayacak olan mücadelede Alper Ulusoy düdük çalacak. Alper Ulusoy'un yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Karşılaşmada Alper Akarsu 4. hakem olarak görev alacak.

VAR belli oldu

Ligin 22. haftasında oynanacak Trabzonspor - Giresunspor karşılaşmasında görev alacak VAR da belli oldu. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan atamaya göre bu karşılaşmada Erkan Engin VAR olarak görev yapacak. Mücadelede AVAR olarak ise Ceyhun Sesigüzel ile Murat Erdoğan yer alacak.