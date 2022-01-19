Trabzonspor - Giresunspor maçının öne çıkan rakamları

Süper Lig 'de son 5 maçtır kaybetmeyen lider Trabzonspor kendi evinde son 3 maçta 2 yenilgi 1 galibiyet alan Giresunspor'u konuk edecek.

Trabzonspor, son maçta Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Karlı saha koşulları, Abdullah Avcı'nın takımının her zamanki pas oyununu oynayamaması ve Nwakaeme'nin yokluğunda fazla pozisyon yaratamaması anlamına geliyordu. Ancak Sivas, sezonun en zor deplasman fikstürlerinden biri ve orada beraberlik almak, iki puanı kaybetmek yerine bir puan kazanmak olarak görülmeli. Trabzonspor'un kendi evinde Giresunspor karşısında galip gelmesi muhtemel.

Giresunspor, son karşılaşmasında Kasımpaşa'ya 2-0'lık sürpriz bir yenilgi aldı. Son zamanlarda öncelikle Traore'nin yokluğunu fazlasıyla hissederken Pelupessy'nin kart cezalısı olması Hakan Keleş'in elini oldukça zayıflatıyor. Giresunspor'u, ligin en iyi orta saha ekibine sahip takımı ile yapacağı mücadelede uzun bir 90 dakika bekliyor.