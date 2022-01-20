Trabzonspor - Giresunspor maçına Okan Kocuk damgası

Sezonun flaş isimlerinden Okan Kocuk, Trabzonspor deplasmanında kariyer maçlarından birini oynadı. Özellikle ikinci yarısında kalesinde devleşen 26 yaşındaki file bekçisi, tam 8 kurtarışla yıldızlaştı. Okan, uzatmalarda Bakasetas'ın kullandığı iki penaltıda da gole izin vermedi. İlk penaltıyı çıkartan başarılı eldiven, tekrarlanan atışta bu kez daha zorunu direk dibinde tek elle engelledi. Geceye damga vuran Giresunspor'un kalecisi, takımının altında 1 puanda en büyük rolü oynayan isimdi.

Devlere karşı 7 puan

Öte yandan Giresunspor, ligin devlerine karşı fark yaratmaya devam ediyor. Daha önce Beşiktaş ve Galatasaray 'ı deplasmanda mağlup eden Çotanaklar, dün de Trabzon'dan beraberlikle ayrıldı. Söz konusu 3 maçta 7 puan kazandı. Önemli eksiklerine rağmen lidere karşı oynadığı futbolla alkış alan Giresun, Hakan Keleş yönetiminde fark yaratıyor.

'Çok şükür'

Bu sezon kalesine atılan 6 penaltıdan 4'ünü kurtaran Okan, "Penaltı oldu, çıkardım. Tekrarlandı, onu da çıkardım. Çok şükür 1 puanı buradan aldık. Son ana kadar bekledim, ortaya vurdu ve çıkardım. Bu sefer ortaya vurmayacağını düşündüm ve diğer tarafa atladım, çıkardım" dedi