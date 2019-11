UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5'inci hafta maçında Trabzonspor evinde İspanyol temsilcisi Getafe ile karşılaşıyor. Gruptan çıkma şansı kalmayan bordo-mavililerde teknik direktör Ünal Karaman, bu karşılaşmaya alt yapısından yetiştirdiği 5 futbolcunun yer aldığı 11 ile çıkıyor.

Trabzonspor, Getafe karşısında sahada, "Erce - Hosseini, Doğan, Ivanildo, Abdurrahim, Serkan, Kerem, Abdulkadir Parmak, Avdijaj, Fıratcan, Muhammet" ilk 11'i ile yer alacak.

Trabzonspor, Getafe karşısına 21.6'lık yaş ortalaması ile çıkacak. Bordo-mavililerde teknik direktör Ünal Karaman, Getafe mücadelesinde ilk 11'de 8 yerli ve 3 yabancı oyuncu tercih ederken, bordo mavili kulübün alt yapısında yetişen Abdurrahim Dursun, Serkan Asan, Kerem Baykuş, Abdulkadir Parmak ve Muhammet Akpınar'a ilk 11'de şans verdi. Bordo-mavililerde ilk 11'de yer alan futbolcuların yaşları da dikkat çekiyor. Karadeniz ekibinde 25 yaşındaki file bekçisi Erce Kardeşler, ilk 11'in en yaşlı oyuncusu olarak dikkat çekerken, takımın sahadaki en genç oyuncusu ise 2002 doğumlu milli forvet Muhammet Akpınar olacak. Trabzonspor'un yedek kulübesinde ise alt yapıdan iki futbolcu yer alıyor. Bordo-mavililerde milli kaleci Uğurcan Çakır ve Behlül Aydın yedek kulübesinde teknik direktör Ünal Karaman'dan şans bekleyecek.

Trabzonspor - Getafe maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

Trabzonspor - Getafe 11'ler...

Trabzonspor: Erce, Serkan Asan, Hosseini, Ivanildo, Abdürrahim Dursun, Kerem Baykuş, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Avdijaj, Muhammet Akpınar, Fıratcan

Getafe: Chichizola, Djene, Bruno, Mata, Portillo, Nyom, Olivera, Arambarri, Molina, Fajr, Kenedy

Trabzonspor'un yedek kulübesinde ise alt yapıdan iki futbolcu yer alıyor. Bordo-mavililerde milli kaleci Uğurcan Çakır ve Behlül Aydın yedek kulübesinde teknik direktör Ünal Karaman'dan şans bekleyecek.

Getafe ve Basel ile prestij maçları

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 28 Kasım Perşembe günü İspanya temsilcisi Getafe ile karşılaşacak. Karadeniz ekibi ardından ise İsviçre temsilcisi Basel ile 12 Aralık'ta deplasmanda bu sezonki son Avrupa maçına çıkacak. Grupta iddiası bulunmayan bordo-mavililer rakipleriyle prestij maçlarına çıkacak. Grupta galibiyeti bulunmayan Trabzonspar sahasında oynayacağı Getafe maçında ilk galibiyetini almak için mücadele edecek. Ülke puanına da katkıda bulunmak isteyen bordo-mavililerin rakibi İspanya temsilcisi Getafe ise iddiasını sürdürebilmesi için Trabzon'da oynayacağı maçtan puan ya da puanlar almak zorunda.

Trabzonspor, Avrupa’da 134. maçına çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5. maçında yarın sahasında İspanya’nın Getafe takımı ile karşılaşacak bordo-mavililer, Avrupa kupalarındaki 134. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 133 maçta 50 galibiyet ve 34 beraberlik aldı, 49 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. Avrupa sınavlarında rakip fileleri 172 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 180 gol gördü.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde istediği sonuçları alamayan bordo-mavililer, C Grubu’nda oynadığı 4 maçta 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Grupta 1 puanla son sırada yer alan ve bir üst tura çıkma şansı bulunmayan Trabzonspor, Getafe karşısında deplasmanda oynadığı ilk maçta sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Grubun 2. maçında sahasında Basel’i konuk eden bordo-mavililer, İsviçre ekibiyle 2-2 berabere kaldı.

Rusya’nın Krasnodar takımını grubun 3. maçında konuk eden Trabzonspor, karşılaşmayı 2-0’lık skorla kaybetti. C Grubu’nun 4. maçında bu defa Krasnodar’a konuk olan Karadeniz temsilcisi, karşılaşmadan 3-1’lik mağlubiyetle ayrıldı.