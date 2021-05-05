Dış transferde rotasını İtalya'ya çeviren ve buradan ilk olarak Roma'nın sağ beki Bruno Peres'le ön sözleşme imzalayan Trabzonspor golcüsünü de Çizme'de arıyor. Küme düşen Parma'nın Fildişili yıldızı Gervinho ile Atalanta'dan kiraladıkları Andreas Cornelius için çalışma yürüten Fırtına'da, Peres transferini bitiren ekip bu ikili için rötarlı da olsa İtalya'nın yolunu tuttu. Geçtiğimiz hafta Çizme'ye gitmeyi hedefleyen Bordo Mavili kurmaylar pandemi şartlarına takılmıştı. Gerekli izinleri alan ekip dün sabah İtalya'ya gitti. Parma'nın küme düşmesi nedeniyle serbest kalması beklenen Gervinho ile masaya oturacak olan Karadeniz ekibi, Cornelius için de Atalanta ile pazarlıklara başlayacak. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Peres transferinde mutlu sona ulaşan ekibin, bu transferler için de olumlu haberlerle Türkiye'ye dönmesini bekliyor.



