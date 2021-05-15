Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı (CANLI)

68 puanı bulunan ve Süper Lig'de 4. sırayı garantileyen Trabzonspor, 42. ve son hafta maçında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Bordo Mavili ekip, evinde 3 puana uzanıp sezonu galibiyetle tamamlamak istiyor. Göztepe karşısında muhteşem bir geri dönüşe imza atan ve ligde kalma umutlarını son haftaya taşıyan, 38 puanla 20. sırada bulunan Gençlerbirliği'nin kazanmaktan başka çaresi yok. Başkent ekibi, Trabzon'da kazanır, Kayserispor da evinde Fenerbahçe'ye kaybederse son hafta ligde kalacak. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

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Trabzonspor - Gençlerbirliği ilk 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Baker, Bakasetas, Yusuf Sarı, Abdülkadir, Nwakaeme, Ekuban

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Metehan, Arda, Polomat, Soner, Toure, Ayite, Rahmetullah, Sefa, Stancu

Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda?

Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadı'nda oynanan Trabzonspor - Gençlerbirliği maçını Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. Saat 20.30'da başlayacak. beIN MAX 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Djaniny ve Flavio'nun yanı sıra kart cezalıları Serkan Asan ile Berat Özdemir, Gençlerbirliği'ne karşı sahada olamadı. Başkent ekibinden ise sakatlıkları süren Diego, Arda, Candeias, Sio, Murat ve kart cezalıları Motta ile Furman, kritik maçta görev alamayacak isimler.

Gençlerbirliği nasıl ligde kalır?

Başkent ekibi mucize peşinde... Gençlerbirliği ligde hedefi olmayan Trabzonspor'a konuk olacak. 38 puanla 20. sırada yer alan Kırmızı-Siyahlılar'a kazanmak da yetmiyor. Ankara temsilcisi kazandığı takdirde, 41 puanlı Kayseri'nin de Fenerbahçe karşısında yenilmesini bekleyecek. Olası böyle bir senaryoda aynı puandaki Gençlerbirliği ile Kayseri'nin ikili averajları dikkate alınacak. Sezonun ilk yarısında Kayseri'yi 3-2 deviren Başkent ekibi, ikinci devredeki mücadelenin 2-2 bitmiş olması sebebiyle ikili averajla ligde kalacak, düşen son ekip Kayseri olacak.

Trabzonspor ile Gençlerbirliği 72. randevuda

Trabzonspor ile Gençlerbirliği, Medical Park Stadı’nda yapacakları maçla ligde 72. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında geride kalan 71 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 40-12 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar 19 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, söz konusu maçlarda 135 gol attı, kalesinde ise 66 gol gördü.

Trabzon’daki karşılaşmalar

Trabzonspor, Gençlerbirliği ile sahasında oynadığı 35 lig maçında 24 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavililer, sahasındaki son 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek başkent ekibine yenilmedi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Ankara’da oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer, 2-1 kazanmıştı.