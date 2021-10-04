2 maçlık beraberlik serisinin ardından Kayserispor’u deplasmanda devirip, Milli araya moralli giren Trabzonspor , geçen sezonki lig başlangıcıyla karşılaştırma yapıldığında, müthiş bir değişim gösterdi. Eddie Newton yönetiminde 7 lig maçında 1 galibiyet alabilen Bordo-Mavililer, İngiliz hocayla yollarını ayırdıktan sonra 8. haftadaki Alanyaspor mücadelesine İhsan Derelioğlu yönetiminde çıkmıştı. Bu periyotta toplam 6 puanı hanesine yazdıran Fırtına, 4 yenilgi ve 3 beraberlik elde etmişti.

Avcı’nın 3 yenilgisi var

Karadeniz ekibi, sonrasında Abdullah Avcı’nın göreve gelmesiyle toparlanırken, ligdeki 32 maçta sadece 3 kez yenilmişti. Bordo-Mavililer, bu sezon ise ligin ilk 8 haftasında tam 18 puan topladı. 5 galibiyet ve 3 beraberlik ile namağlup yoluna devam eden Trabzonspor, şampiyonluk mücadelesinin en ciddi favorilerinden biri olduğunu net şekilde gösterirken, Avcı yönetiminde rekorları alt-üst etmeyi sürdürüyor.





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203 gündür kaybetmiyor

Başarılı hoca ile ligde hiçbir dış saha mücadelesini kaybetmeyen Trabzonspor, 22 maçlık seriyle (343 gün) kulüp rekorunu elinde bulunduruyor. Öte yandan Fırtına, geçen sezondan bu yana ligde tam 20 maçtır (203 gün) kaybetmiyor. 8 haftalık periyotta 16 kez rakip fileleri havalandırıp, kalesinde 8 gol gören Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun ilk 8 maçında 10 gol atıp, 15 gol yemişti.

Avcı’dan takıma: Ayağınıza sağlık

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kritik Kayseri galibiyetinin ardından soyunma odasında öğrencilerini kutladı. Başarılı hoca, “Maç fazlasıyla da olsa liderlik koltuğuna geçtik, önemli olan bunun sonunda lider olmak. Aile olmaya, iyi oynamaya, yardımlaşmaya hepimizin herkesten fazla ihtiyacı var. Duygularınız, düşünceleriniz ve sahada kattıklarınız için teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık” dedi.







