Trabzonspor galibiyeti taraftarına hediye etti

Karadeniz ekibi, Fatih Karagümrük karşısında zafere uzanarak, şampiyonluk yolunda önemli bir virajı daha geride bıraktı. Trabzonsporlu oyuncular, son düdüğün ardından yaptığı hareketle de karşılaşmaya damgasını vurdu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda, Bordo-Mavili taraftarlar olmasa da oyuncular büyük bir jeste imza attı. Trabzonsporlu futbolcular, boş deplasman tribünlerine giderek, alınan galibiyeti taraftara armağan etti. Karadeniz ekibi, sosyal medya hesabından bu görüntüleri paylaşırken, kullanılan fotoğraf için 'Ruhunuz yeter' notu düşüldü.

Rekor kırmışlardı

Bu arada Trabzonspor , önceki yıllarda da İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile oynadığı maçlarda taraftarlarınca yalnız bırakılmamıştı. 2010-11 sezonunda oynanan karşılaşmada yaklaşık 45 bin Bordo-Mavili futbolsever, Olimpiyat Stadı'na akın ederken, rekor kırılmıştı.