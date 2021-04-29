Trabzonspor galibiyet serisi yakalayamadı

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, son dönemde kazanma alışkanlığını kaybetmişti. Üst üste oynadığı Sivasspor, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Hatayspor ve Galatasaray maçlarının tamamında sahadan beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, geçen hafta Fatih Karagümrük karşısında bu seriye son vermişti. Bordo-Mavililer, dün Göztepe mücadelesinde kazanarak, bir galibiyet serisi başlatmayı umuyordu ancak başarılı olamadı. Sarı-Kırmızılı ekip karşısında bir hayli zorlanan Trabzonspor, 45+1'de Adis Jahovic'in golüyle geriye düştü. 67'de Berat Özdemir'in gördüğü kırmızı kart ile Karadeniz temsilcisi iyice zorlanmaya başladı. Ancak son ana kadar pes etmeyen Fırtına, 88'de Ekuban'ın attığı gol ile 1 puanı kurtarmayı başardı.

Deplasmanda bileği bükülmüyor

Bu arada Abdullah Avcı yönetiminde dış sahada oynadığı maçlarda rakiplerine geçit vermeyen Trabzonspor, Göztepe karşılaşmasında da bu başarılı serisini sürdürdü. İzmir ekibi karşısında 1 puanı son anlarda alan Bordo-Mavililer, dış sahadaki yenilmezlilk serisini tam 15 maça çıkardı.