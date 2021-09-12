Sezona 3’te 3 yaparak başlayan ve Milli araya lider giren Trabzonspor , ligdeki en ciddi sınavına bugün Galatasaray karşısında çıkacak. Son 1 haftadır rakibi analiz eden teknik direktör Abdullah Avcı, Cim Bom’un sağ kanadını zayıf karnı olarak belirledi. Özellikle Sacha Boey’in yokluğunda Galatasaray’ın sıkıntı yaşayacağını düşünen Avcı, ligdeki 3 maçta da gol atan Nwakaeme’ye çok güveniyor. Nijeryalı yıldız üzerinden hücum setlerini çizen başarılı hoca, ileri uçta Cornelius’u görevlendirecek. Sağ kenarda ise Abdülkadir Ömür’ün oynaması bekleniyor. Gervinho ile Djaniny’nin sakatlıkları tam olarak geçmediği için bu şekilde bir karar alan Avcı’nın, bir diğer önemli silahı; Hamsik-Bakasetas ikilisi.

Hedef; erken gol

Hamsik ve Bakasetas’a sık sık savunmaya da yardım etmelerini söyleyen Fırtına’nın teknik patronu, arkalarında Berat Özdemir’i oynatacak. Maça hızlı başlayıp, erken bir gol bulmayı hedefleyen Bordo-Mavililer, ön alan baskısıyla rakibini hataya zorlayacak. Taylan ve Luyindama’ya özellikle pres isteyen Avcı, “Coşkulu ama akıllı oynayacağız. Gücünüzü herkese gösterin” sözleriyle takımını motive etti.









Çifte seferberlik!

Trabzonspor’da sakatlığı bulunan isimlerden Djaniny ve Gervinho, ayrı şekilde çalışmalarını sürdürürken, son antrenmanın bir bölümünde takımla idman yaptılar. Djaniny’nin maç kadrosunda olma ihtimali yüksek. Gervinho ise yetiştirilmeye çalışılıyor. Fildişili yıldızın kesin durumu maç saatine doğru netlik kazanacak. Sakatlıkları geçen Trondsen ile Dorukhan’ın oynamaya hazır olduğu öğrenilirken, kasık ağrıları geçen Bruno Peres’in 11’de derbiye başlaması bekleniyor.