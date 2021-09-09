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Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi açıklandı!

Tranzonspor - Galatasaray maçı öncesi don dakika gelişmesi.. Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak kritik Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasını Ali Palabıyık yönetecek. MHK haftanın diğer hakemlerini de atadı.

09 Eylül 2021, Perşembe 13:07 Son Güncelleme:
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Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi açıklandı!

Süper Lig'in 4'üncü haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın en önemli mücadelesinde Trabzonspor- Galatasaray maçında Ali Palabıyık düdük çalacak.

Haftanın maçlarında görev alacak hakemler şöyle: 

11 Eylül Cumartesi 

17:00 Fatih Karagümrük - Adana Demirspor (Ümit Öztürk)

17:00 Konyaspor - Altay (Erkan Özdamar)

20:00 Beşiktaş - Yeni Malatyaspor (Arda Kardeşler)

20:00 Kayserispor - Kasımpaşa (Yasin Kol)

12 Eylül Pazar 

17:00 Fenerbahçe  - Sivasspor (Halis Özkahya)

17:00 Rizespor - Hatayspor (Halil Umut Meler)

20:00 Trabzonspor - Galatasaray (Ali Palabıyık)

20:00 Göztepe - Başakşehir (Tugay Kaan Numanoğlu)

13 Eylül Pazartesi 

20:00 Gaziantep FK - Antalyaspor (Suat Arslanboğa)

20:00 Alanyaspor - Giresunspor (Zorbay Küçük)

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