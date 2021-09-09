Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi açıklandı!
Tranzonspor - Galatasaray maçı öncesi don dakika gelişmesi.. Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak kritik Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasını Ali Palabıyık yönetecek. MHK haftanın diğer hakemlerini de atadı.
Süper Lig'in 4'üncü haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın en önemli mücadelesinde Trabzonspor- Galatasaray maçında Ali Palabıyık düdük çalacak.
Haftanın maçlarında görev alacak hakemler şöyle:
11 Eylül Cumartesi
17:00 Fatih Karagümrük - Adana Demirspor (Ümit Öztürk)
17:00 Konyaspor - Altay (Erkan Özdamar)
20:00 Beşiktaş - Yeni Malatyaspor (Arda Kardeşler)
20:00 Kayserispor - Kasımpaşa (Yasin Kol)
12 Eylül Pazar
17:00 Fenerbahçe - Sivasspor (Halis Özkahya)
17:00 Rizespor - Hatayspor (Halil Umut Meler)
20:00 Trabzonspor - Galatasaray (Ali Palabıyık)
20:00 Göztepe - Başakşehir (Tugay Kaan Numanoğlu)
13 Eylül Pazartesi
20:00 Gaziantep FK - Antalyaspor (Suat Arslanboğa)
20:00 Alanyaspor - Giresunspor (Zorbay Küçük)