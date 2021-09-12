Süper Lig 'in 4. haftasında Trabzonspor 'a konuk olan Galatasaray , 2-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Galatasaray'ın Rumen orta sahası Alexandru Cicaldau, aldıkları skordan mutu olmadıklarını ifade etti, ''Daha çok çalışıp daha iyi sonuçlar almalıyız.'' dedi.

Galatasaray için elinden geleni yapacağını vurgulayan yıldız orta saha, ''Hagi ve Popescu, büyük efsaneler. Karşılaştırma yapmak için çok erken. Ben de kulüp için elimden gelenin en iyisini yapıp onlar gibi olmaya çalışacağım.'' diye konuştu.







