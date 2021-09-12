Süper Lig 'in dördüncü haftasında Trabzonspor , sahasında ağırladığı Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, açıklamalarda bulundu.

İlk yarıda yaptıkları bireysel hataların Galatasaray tarafından beklenilen şekilde cezalandırıldığını belirten Avcı, "Çok gelgitlerin olduğu bir müsabaka oldu. Geçen sene 1 golle şampiyonluğu kaybetmiş, kadrosu gençleşen, hızlanan bir geçiş takımı Galatasaray. Önde hareketli ve geçişi iyi kullanan bir takım. Biz bununla beraber bireysel çok büyük hatalar yaptık. Bireysel hataların tamamını cezalandırdılar. Topa sahip olup opsiyonları doğru sabırla oynamamız lazımdı. Rakibi koşturmamız lazımdı. Maçtan önce bir sürü konu başlıkları vardı" ifadelerini kullandı.

Geri dönüş sonrası oyundan memnun olsa da skordan memnun olmadığını aktaran tecrübeli çalıştırıcı, "İkinci yarıda büyük takım refleksi vardı. Yapılan oyuncu değişiklikleri, hamleler doğru yanıt verdi. Trabzonspor hiçbir zaman vazgeçmez. Bugün vazgeçmeyeceğini sahanın içinde de gösterdi. Seyircimiz çok destek oldu, onlara da teşekkür ediyoruz. Bugün skordan memnun değilim. İkinci yarıda kazanacak fırsatları fazlasıyla yakaladık. Oyundan memnunum, skordan değilim. Geri dönüş refleksleri için oyuncularıma teşekkür ediyorum" dedi.



