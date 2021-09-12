Trabzonspor-Galatasaray maçı son dakika gelişmeleri

Süper Lig ’in 4. haftasında sahasında Galatasaray ’ı konuk eden Trabzonspor , en son oynadığı Giresunspor maçı 11’ine göre 2 oyuncu değişikliğine gitti. Teknik direktör Abdullah Avcı, savunmada Serkan Asan’ın yerine sakatlıktan dönen Bruno Peres’e, forvet hattında ise sakatlığı bulunan Djaniny’in yerine Cornelius’a görev verdi. Sakatlığı devam eden Gervinho da kadroda yer almadı.

Dorukhan yine yok

Trabzonspor’un sezon başında kadrosuna kattığı, sadece UEFA Konferans Ligi 3. turunda Molde ile oynanan ilk maçta yedek kulübesinde yer alan Dorukhan Toköz de kadroya dahil edilemedi. Ayak bileğinde ödemi tam olarak geçmeyen Dorukhan, 7. resmi maçta da takımda görev alamadı.

Terim’den 3 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise ligde son oynadıkları Kasımpaşa maçına göre ilk 11’de 3 değişikliğe gitti. Sakatlıklar nedeniyle eksik kadro ile Trabzon’a gelen sarı-kırmızılılarda Terim, sağ bekte Boey’in yerine Yedlin’e, hücum hattında Barış Alper Yılmaz’ın yerine Emre Kılınç’a ve Diagne’nin yerine Halil İbrahim Dervişoğlu’na görev verdi.

Sarı-kırmızılı takımda, sakatlığı bulunan kaptan Arda Turan’ın yanı sıra milli maç arasında sakatlık geçiren Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sofiane Feghouli ile cezası süren Marcao olmak üzere 5 futbolcu kadroda yer almadı.

Başkan Ağaoğlu, gelemedi

Trabzonspor kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kızının geçirdiği ev kazası sonucu yaralanması nedeniyle karşılaşmaya gelmedi. Trabzon’a gelen ancak cezası nedeniyle maçı stattan izleyemeyecek olan Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas da, Ahmet Ağaoğlu’na geçmiş olsun dileklerini iletti.

Her iki takım da sahaya 4 yerli oyuncuyla çıktı

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) sezon öncesi takımların en fazla 8 yabancı ve en az 3 yerli oyuncuyla sahaya çıkma kararı sonrası ligde oynadığı ilk üç karşılaşmada ilk 11’inde 3 yerli oyuncu yer alan Trabzonspor ile Galatasaray, bu karşılaşmada ilk 11’inde 4 yerli ve 7 yabancı oyuncuya görev verdi.

Trabzonspor’da kaptan Uğurcan Çakır ile Galatasaray kaptanı Muslera karşılaşma öncesi saha kenarında bir araya geldi. İkili bu buluşmada birbirlerine kendi kulüplerine ait Fan Token takasını gerçekleştirdi.

Trabzonsporlu taraftarlar, Galatasaray karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı. Belirlenen kapasitenin tamamına yakınını dolduran taraftarlar, maç öncesi futbolcuları da tek tek tribünlere çağırıp alkışlarla moral verdi.

Yesiç’ten Trabzonspor’a ziyaret

1989-90 sezonunda Trabzonspor formasını giyen Miodrag Yesiç, Galatasaray maçı öncesi bordo-mavili kulübü ziyaret etti. Burada Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, Başkan Yardımcısı ve Genel Sayman Emin Kahraman, Yönetim Kurulu Üyeleri Tuncay Uzunal, Lokman Sadıklar ve Eda Lermi Zorer ile bir süre görüşen Yesiç, bordo-mavililere Galatasaray maçında başarı diledi.

Karşılaşma öncesi hayatını kaybeden Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Duygun Yarsuvat ve Eski Kayserispor Başkanı Recep Mamur için saygı duruşunda bulunuldu.

AA