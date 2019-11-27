Trabzonspor - Galatasaray maçı bilet fiyatları

Trabzonspor'un Süper Lig Cemil Usta Sezonunun 13. haftasında oynayacağı Galatasaray maçı biletleri satışa sunuldu.

Buna göre 1 Aralık 2019 Pazar günü 19.00’da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekildedir;

Batı Alt VIP Tribün – 700 TL

Batı Alt VIP Tribün – 600 TL

Batı Alt VIP Tribün – 400 TL

Batı Alt VIP Tribün – 275 TL

Bu haberi de okudular Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kategori 1 – Batı Alt Tribün / Batı Üst Tribün – 150 TL

Kategori 2 – Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün – 125 TL

Kategori 3 – Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün – 100 TL

Kategori 4 – Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün – 90 TL