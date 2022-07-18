Trabzonspor Futbol Okulları Etkinliği başladı

Bordo Mavili kulüp bünyesinde yer alan futbol okullarının katılımıyla düzenlenen Trabzonspor Futbol Okulları Etkinliği bugün başladı. 18-21 Temmuz tarihleri arasında Akyazı Özkan Sümer Futbol Akademisi ve Trabzon ASKF Sahası’nda devam edecek olan etkinliğe Türkiye genelinde toplam 39 takım katıldı. Üç gün boyunca devam edecek olan etkinlikte 120 maç oynanacak.

Trabzonspor Futbol Okulları Koordinatörü Necati Özçağlayan, etkinliğe katılım sağlayan futbol okullarına teşekkür ederek, “Trabzonspor Kulübü olarak etkinliğimize katılım sağlayan takımlarımızı en iyi şekilde misafir edeceğiz. Organize ettiğimiz etkinliğe 600'ün üzerinde sporcu katılacak ve bu sporcuları kulübümüzün antrenörleri de yakından takip edip raporlayacak. Eğlenceli, keyifli bir buluşma olmasını; bizleri spor adına mutlu etmesini, gelecek adına ise umut vermesini temenni ediyorum” dedi.

Bordo Mavili kulübün altyapıya büyük önem verdiğini söyleyen Özçağlayan, “A takımımızın bu seneki şampiyonluğu futbol okulu açmak isteyenlerin talebini de bir hayli artırdı. Trabzonspor’un büyüklüğünü herkes biliyor, bizler de bu doğrultuda emin adımlar atarak yolumuza devam ediyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçlerde Bordo-Mavili camiamıza yetenekli, düzgün karakterli ve iyi sporcular kazandırmaya devam ederiz” diyerek sözlerini noktaladı.







