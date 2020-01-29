Trabzonspor - Fenerbahçe maçlarının kadrolu hakemi Ali Palabıyık
Süper Lig'in 20.haftasında oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçına Ali Palabıyık atandı. Ali Palabıyık böylece oldukça ilginç bir istatistiğe imza attı. Deneyimli hakem bu maçla birlikte son 4 sezonda Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki 8 maçın 5 tanesinde görev almış olacak.
Süper Lig'in 20.haftasında oynanacak dev maçta Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaşacak. TFF'den yapılan açıklamaya göre maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Ali Palabıyık böylece oldukça ilginç bir istatistiğe imza attı.
Deneyimli hakem bu maçla birlikte son 4 sezonda Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki 8 lig maçının 5 tanesinde görev almış olacak. Trabzon'da oynanan son 4 maçın 3 tanesinde de yine Ali Palabıyık görev yapmış olacak.
Son 4 sezon Süper Lig TS - FB maçları
2016-17 Trabzonspor 0-3 Fenerbahçe / hakem: Ali Palabıyık
2016-17 Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor / hakem: Ali Palabıyık
2017-18 Trabzonspor 1-1 Fenerbahçe / hakem: Ali Palabıyık
2017-18 Fenerbahçe 2-2 Trabzonspor / hakem: Ali Palabıyık
2018-19 Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe / hakem: Halil Umut Meler
2018-19 Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor / hakem: Cüneyt Çakır
2019-20 Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor / hakem: Fırat Aydınus
2019-20 Trabzonspor *-* Fenerbahçe / hakem: Ali Palabıyık
Son 7 karşılaşmada Fenerbahçe ve Trabzonspor birer kez kazanırken 5 maç ise berabere sona erdi. Bu maçlarda Fenerbahçe iki kez, Trabzonspor bir kez penaltı kazanırken iki takım da birer kez kırmızı kart gördü.
Trabzonspor'un zirvedeki rakipleri ile maçlarında Ali Palabıyık görev yaptı
Bu sezon Trabzonspor'un sahasında Beşiktaş'ı 4-1 yendiği maç dışında M. Başakşehir ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı aynı zamanda Galatasaray ile sahasında 1-1 berabere kaldığı maçta da Ali Palabıyık görev yaptı. Bu haftada Fenerbahçe maçında yine Ali Palabıyık görev yapacak.
Ligin en çok kırmızı kart gösteren hakemi
Ali Palabıyık geride kalan 19 haftada toplam 11 maçta görev yaparken 6 kez kırmızı kart kararı verdi. Ligin en çok maç yöneten üç hakemi arasında bulunan Ali Palabıyık, aynı zamanda 6 kez ile en çok kırmızı kart gösteren hakemi oldu. Ali Palabıyık 6 kırmızı kartının 5 tanesini deplasman takımlarına çıkarttı.
fanatik.com.tr / Tolga Kuru