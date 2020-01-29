Trabzonspor - Fenerbahçe maçlarının kadrolu hakemi Ali Palabıyık

Süper Lig'in 20.haftasında oynanacak dev maçta Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaşacak. TFF'den yapılan açıklamaya göre maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Ali Palabıyık böylece oldukça ilginç bir istatistiğe imza attı.

Deneyimli hakem bu maçla birlikte son 4 sezonda Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki 8 lig maçının 5 tanesinde görev almış olacak. Trabzon'da oynanan son 4 maçın 3 tanesinde de yine Ali Palabıyık görev yapmış olacak.

Son 4 sezon Süper Lig TS - FB maçları

2016-17 Trabzonspor 0-3 Fenerbahçe / hakem: Ali Palabıyık

2016-17 Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor / hakem: Ali Palabıyık

2017-18 Trabzonspor 1-1 Fenerbahçe / hakem: Ali Palabıyık

2017-18 Fenerbahçe 2-2 Trabzonspor / hakem: Ali Palabıyık

2018-19 Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe / hakem: Halil Umut Meler

2018-19 Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor / hakem: Cüneyt Çakır

2019-20 Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor / hakem: Fırat Aydınus

2019-20 Trabzonspor *-* Fenerbahçe / hakem: Ali Palabıyık

Son 7 karşılaşmada Fenerbahçe ve Trabzonspor birer kez kazanırken 5 maç ise berabere sona erdi. Bu maçlarda Fenerbahçe iki kez, Trabzonspor bir kez penaltı kazanırken iki takım da birer kez kırmızı kart gördü.

Trabzonspor'un zirvedeki rakipleri ile maçlarında Ali Palabıyık görev yaptı

Bu sezon Trabzonspor'un sahasında Beşiktaş'ı 4-1 yendiği maç dışında M. Başakşehir ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı aynı zamanda Galatasaray ile sahasında 1-1 berabere kaldığı maçta da Ali Palabıyık görev yaptı. Bu haftada Fenerbahçe maçında yine Ali Palabıyık görev yapacak.

Ligin en çok kırmızı kart gösteren hakemi

Ali Palabıyık geride kalan 19 haftada toplam 11 maçta görev yaparken 6 kez kırmızı kart kararı verdi. Ligin en çok maç yöneten üç hakemi arasında bulunan Ali Palabıyık, aynı zamanda 6 kez ile en çok kırmızı kart gösteren hakemi oldu. Ali Palabıyık 6 kırmızı kartının 5 tanesini deplasman takımlarına çıkarttı.





fanatik.com.tr / Tolga Kuru