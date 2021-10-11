Süper Lig 'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe 'yi konuk edecek.

Trabzon'da oynanacak ve 17 Ekim Pazar günü 19.00'da başlayacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçının iddaa oranları açıklandı.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının iddaa oranları şöyle:

Trabzonspor: 2.07

Beraberlik: 3.25

Fenerbahçe: 2.80

Vitor Pereira Trabzonspor maçının şifresini belirledi

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira, Trabzonspor’un taraftar desteğini arkasına alarak baskılı oynamasını bekliyor. Pereira, öğrencilerinden sabırlı olmalarını, kapılan topların ardından rakip savunma yerleşmeden hızla ceza sahasına yönelmelerini istedi.

Trabzonsporlu taraftarlardan Fenerbahçe maçına dev hazırlık

Fenerbahçe maçının biletlerini çıktığı gün bitiren Trabzonsporlu futbolseverler, derbi öncesi özel hazırlık içinde. Doğu tribününde yer alacak Trabzonspor ’un taraftar grupları, koreografi çalışmalarını sürdürüyor. Akyazı’da oynanacak kritik maçta, tribünlerde adeta şov yapılacak. Bu konuda kulüpten de gereken izinler alınırken, yaklaşık 20 bin kişi statta takımı destekleyecek.