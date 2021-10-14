Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Ali Şansalan yönetecek

Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu. Pazar günü Trabzonspor'un, Fenerbahçe 'yi konuk edeceği önemli karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak.
9'uncu haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:
CUMA
20.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş : Atilla Karaoğlan
CUMARTESİ
13.30 GZT Giresunspor - Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar
16.00 Demir Grup Sivasspor - Fraport TAV Antalyaspor: Mete Kalkavan
19.00 Adana Demirspor - Öznür Kablo Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus
PAZAR
13.30 Kasımpaşa - Göztepe: Cüneyt Çakır
16.00 Altay - Vavacars Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa
16.00 Galatasaray - İttifak Holding Konyaspor: Arda Kardeşler
19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Ali Şansalan
PAZARTESİ
20.00 Atakaş Hatayspor - Gaziantep FK: Zorbay Küçük
20.00 Aytemiz Alanyaspor - Yukatel Kayserispor: Ümit Öztürk