Trabzonspor - Fenerbahçe maçında zaferin şifresi golcülerde!

Şampiyonluk yolunda tüm gözler bu akşamki Trabzonspor-Fenerbahçe maçında. Bu müthiş karşılaşma aynı zamanda ligin en formda golcüleri Alexander Sörloth (15 gol) ile Vedat Muriç’in (12) kapışmasına da sahne olacak. Her iki forvet de takımlarının en önemli silahları konumunda. Attıkları golle, zirve yolunda kaderi belirliyor. Fırtına’nın yıldızı Sörloth, beklentilerin çok üzerinde bir performans sergiledi.

Sadece Fener’e atamadı

Bonservisinin olduğu Criystal Palace’ta 20 karşılaşmada sadece 1 kez gol sevinci yaşayan Norveçli forvet, Trabzonspor’da şimdiden ligde 15 gole ulaştı! Bordo-Mavililer, Sörloth’un ağları sarstığı hiçbir müsabakayı kaybetmedi. Fenerbahçe maçının, 24 yaşındaki oyuncu için ayrı bir önemi daha var. Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir’e 1’er gol atan Sörloth’un büyükler arasında skor katkısı yapamadığı tek rakip Fenerbahçe. Norveçli, bu akşamki karşılaşmada bu istatistiğe son vermek istiyor.

Son 4 maçta 3 gol

Sarı-Lacivertliler için ise Vedat Muriç’in performansı hayati öneme sahip. Öyle ki Fenerbahçe, Kosovalı forvetin gol sevinci yaşadığı 10 maçtan tam 30 puan çıkartarak hiç kayıp yaşamadı. Kanarya, Muriç’in gol atamadığı maçlarda da sadece Rizespor karşısında galibiyete ulaşabildi. 25 yaşındaki oyuncu, Trabzon deplasmanına son derece formda gidiyor. Muriç, ligde son 4 maçın 3’ünde ağları sarsmayı başardı. Yıldız futbolcu bu seriyi Trabzon’da da sürdürmeye kararlı.