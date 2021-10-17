Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe 'nin, Trabzonspor 'a konuk olduğu dev maçta Sarı-Lacivertliler'in hocası Vitor Pereira bir saniye sakin kalamadı. Portekizli hoca, 3'te Diego Rossi'nin attığı golde büyük sevinç yaşarken, Kim Min-Jae'nin kırmızısı ve hemen ardından gelen Bakasetas'ın golü sonrasında yıkıldı.

Galibiyet hesaplarını yapan ve kenarda sık sık kağıtlara notlar alan başarılı çalıştırıcı, 45+2'de Ferdi Kadıoğlu aracılığıyla saha içine kağıtla not gönderdi.

Bu anlar 2013-2014 sezonunda Galatasaray 'ı çalıştıran İtalyan teknik adam Roberto Mancini'yi futbolseverlerin aklına getirdi. Hatırlanacağı üzere Mancini de sık sık saha içine kağıtlarla taktik gönderirdi.