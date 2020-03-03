Son dakika haberi: Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ilk dakikalarında şok bir sakatlık yaşandı. Fenerbahçe'nin Gineli stoperi Simon Falette, Sosa ile çıktığı hava topunun ardından yere talihsiz bir şekilde düşünce acılar içerisinde kaldı.

Çapraz bağlarında sorun yaşadığı öğrenilen Falette, sedye ile kenara geldi ve ambulansla hastaneye götürüldü. Gineli stoperin durumu, çekilecek MR'ın ardından belli olacak.

Falette'in yerine oyuna Tolgay Arslan dahil olurken stopere Luiz Gustavo geçti.



