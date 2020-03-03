Trabzonspor - Fenerbahçe maçında formalar karıştı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe'yi konuk etti. Trabzonsporlu taraftarlar, Fenerbahçe karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı. Medical Park Stadı tribünlerinin önemli bölümünü dolduran bordo-mavililer, maç öncesi futbolcuları tek tek tribüne çağırıp alkışladı ve destek verdi.

Karşılaşmaya Fenerbahçe taraftarları alınmazken, bu tribün de bordo-mavili taraftarlara açıldı. Karşılaşma öncesi bordo-mavili taraftarlar uzun süre "Şehitler ölmez, vatan bölünmez, vatan sana canım feda" sloganları attı.

Formalar karıştı

﻿﻿Fenerbahçe mücadeleye Sarı Lacivert çubuklu formasıyla çıkarken, ev sahibi Trabzonspor Bordo Mavi parçalı formasını tercih etti. İki takımın da koyu tonlarda forma tercih etmesi sosyal medyada gündem oldu.

Eleştirilerden nasibini alan isimlerin başında ise forma tercihlerine onay veren mücadelenin hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu.

TFF SPORTİF EKİPMAN TALİMATI NE DİYOR?

A) İç Saha Forma Setleri

Kulüpler, sezon başında TFF’ye bildirilen iç saha forma setlerini kendi sahalarında oynayacakları lig ve kupa müsabakalarında giymek zorundadırlar. Aksine kararı müsabaka hakemi verebilir.

B) Dış Saha Forma Setleri

Kulüpler, sezon başında TFF’ye bildirilen dış saha forma setlerini deplasmanda oynayacakları lig ve kupa müsabakalarında giymek zorundadırlar. Aksine kararı müsabaka hakemi verebilir.

C) Yedek Forma Setleri

Kulüpler, bu maddedeki istisnalar saklı kalmak kaydıyla, oynayacakları tüm müsabakalarda yedek forma setlerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Yedek forma renklerinin iç saha ve dış saha forma renklerinden farklı olması zorunludur.