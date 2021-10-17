Trabzonspor - Fenerbahçe maçında dev bayrak

Barcelona’dan Manchester City’e, Juventus’tan Paris Saint-Germain’e, AC Milan’dan Arsenal’e kadar dünyanın birçok futbol kulübü ile Fan Token Partneri olan Socios.com, bugün Trabzonspor tribünleri için bir ilki gerçekleştirdi. Üzerinde Trabzonsporlu oyuncuların yer aldığı özel olarak tasarlanan dev bayrak, futbolcuların sahaya çıkışıyla birlikte Kuzey Tribünü’nde açıldı. “Socios.com’da Olmak Büyüklere Yakışır” mesajını veren dev bayrak, bordo mavili tribünler tarafından büyük beğeni aldı.



