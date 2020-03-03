Trabzonspor-Fenerbahçe maçında bir sakatlık şoku daha!
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında bir sakatlık şoku daha yaşanıyor. Fenerbahçeli Simon Falette'in ardından Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Badou Ndiaye de sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında üst üste sakatlıklar yaşanıyor. Fenerbahçeli Simon Falette'in ardından Trabzonspor'un başarılı orta sahası Badou Ndiaye de sakatlanarak oyundan çıktı. Ndiaye maçın 39. dakikasında yerini devre arasında Yeni Malatyaspor'dan transfer edilen Guilherme'ye bıraktı.