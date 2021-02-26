Spor Toto Süper Lig’de sezonun en kritik mücadelelerinden biri 28 Şubat Pazar akşamı Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak. Bir yanda tamam mı devam mı maçına çıkacak Fenerbahçe, öte tarafta zirve heyecanını korumak isteyen Trabzonspor olacak...

Milliyet'in haberine göre; 2014-17 yılları arasında Başakşehir’de aynı teknik ekipte çalışan Abdullah Avcı ile Erol Bulut’un buluşması aslında bir taktik mücadele şeklinde geçecek. Abdullah Avcı’nın Başakşehir ve Trabzonspor günleri birbirine çok benzerken, Beşiktaş dönemi ise Erol Bulut’un şu an Fenerbahçe’de çektiği sıkıntıları anımsatıyor.

Beşiktaş dönemi

Başakşehir’de 2014-19 arasında hep ilk 4’te yer alan Abdullah Avcı’nın takımlarının topa sahip olma ortalaması her sezon artış gösterdi. 2014-15 sezonunda yüzde 45’le olan 2019’a gelindiğinde yüzde 58’e çıktı ve toplam ortalama yüzde 52.2 ile tamamlandı. Avcı benzer çizgiyi Trabzonspor’da da yakaladı. 9. haftada geldiği bordo-mavililerde 16 lig maçında topla oynama ortalamasını yüzde 52’ye getirdi. Başakşehir’le hep ilk 4’te yer alan ve son 3 senesinde direkt şampiyonluğa oynayan Abdullah Avcı, Trabzonspor’da da 16 lig maçında 1 kez kaybetti, son 7 maçından da galip geldi.

Beşiktaş’ta ise ligde 18 hafta görevde kalan 57 yaşındaki çalıştırıcı, tam 6 yenilgi alırken, bu mağlubiyetlerde hiç alışık olmadığı bir stille yüzde 60 ile yüzde 62 arası topla oynama oranı tutturdu. Aynı Avcı, Beşiktaş ile 1-0 Galatasaray’ı yenerken sadece yüzde 48’le topa sahip oldu. Kayseri’ye 4 gol atarken ortalaması yüzde 55’e indi.

Erol Bulut’un Abdullah Avcı’nın yanından ayrılıp 2017’de Yeni Malatya’da başladığı hocalık kariyerinde benzer yollardan geçmesi dikkat çekiyor. Yeni Malatyaspor’da ilk 2 sezonun topla oynama ortalaması yüzde 45 oldu. Ardından Alanyaspor’a geçen Bulut, ligde ilk 5’e girip, kupada final gördüğü sezonda topla oynama ortalamasını yüzde 48’e çıkardı.