Trabzonspor-Fenerbahçe maçı | Uğurcan Çakır muhteşem döndü!

Koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla Başakşehir maçını kaçıran Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçıyla kaleyi devraldı. Akyazı'nın ilk yarısında Fenerbahçeli hücumcular, Trabzonspor kalesini yoklarken Uğurcan Çakır, geçit vermedi. Özellikle 23. dakikada Mert Hakan ve Pelkas, 30. dakikada Thiam ve 45. dakikada Mesut Özil ile net pozisyonlar yakalayan Fenerbahçe, Uğurcan engeline takıldı.

Kalesinde devleşen Uğurcan'ın bu performansı sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Bordo Mavili ekip taraftarları, Uğurcan ile ilgili binlerce övgü dolu tweet attı. 24 yaşındaki eldiven, hem Bordo Mavili takımın ilk 4 iddiasını yakalamasında öne çıkıyor hem de Avrupa Şampiyonası öncesi milli forma için favori konumda gözüküyor.



