Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrasında kolbastı şov

Süper Lig 'in 9. haftasının sonucu en merak edilen maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Bordo-Mavililer liderliği almak için, Kanarya ise zirvedeki yerini korumak için sahaya çıkarken, dev düellonun kazananı Fırtına oldu. Trabzonspor henüz 3. dakikada Diego Rossi'nin golüyle kendi sahasında geriye düşse de 23'te Kim Min-Jae'nin kırmızı kartla oyundan atılmasıyla oyunun kontrolünü eline aldı.

25'te Bakasetas'ın frikiki ile beraberlik geldi, 87'de Yunan yıldız penaltıdan Fırtına'yı öne geçirdi. 90'da ise Yusuf Sarı attığı golle maçın skorunu belirledi.

Dev maçı Trabzonspor kazanıp, liderliğe yükselirken, son düdüğün ardından da Medical Park Stadyumu'nda büyük sevinç yaşandı. Bordo-Mavili futbolcular sahanın ortasında Trabzonspor yöresine ait Kolbastı oyununu oynadı. Taraftarlar da bu anlara alkışlarla eşlik etti.