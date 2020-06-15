Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi son dakika

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesi Karadeniz ekibinden yeni bir açıklama geldi. Bordo - Mavili kulüp kupa rövanşında Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşma öncesi yapılan covid-19 testleri ile ilgili bilgi verdi. Açıklama şu şekilde:

"Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin sekizincisi yapılmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır."

Trabzonspor yarın akşam Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'ndaki mücadele 21.45'te başlayacak. İlk mücadeleyi Trabzonspor kendi evinde 2-1'lik skorla kazanarak avantajı ele geçirmişti.











